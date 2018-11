EMO juht: teatmik, kampaania, veebileht või mobiilirakendus – need EMOde ülekoormust ei leevenda

Haigekassa jagas perearstide seltsi ja erakorralise meditsiini arstide seltsi materjalid laiali kõikidele perearstikeskustele, haiglatele ja kohalikele omavalitsustele. Uue aasta alguses tellib haigekassa uuringu, et teada saada, kas inimesed neid materjale ka kasutavad või need üldse üles leiavad.

Perearstiabi ebaühtlase taseme ja kättesaadavuse, eriarstiabi pikkade järjekordade ja puudulike infotehnoloogiliste lahenduste kõrval on riigikontrolli auditi andmetel just patsientide kasin teadlikkus üks neljast põhjusest, miks EMOsse pöördub üha rohkem pisimuredega inimesi, kes saaksid abi ka mujalt.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles intervjuus Postimehele («Minister ravib põhjendamatult EMOsse pöördujaid kampaaniaga», 5.11), et probleemi lahendamiseks peab muutuma inimeste käitumine. Eile tuligi haigekassa välja kampaaniaga, milles ärgitatakse kergema tervisehäda korral helistama perearstile või nõuandeliinile 1220. «Kõik meie intervjuud, esinemised ja artiklid sisaldavad põhisõnumit, et tervisemurega tuleb alustada perearstist,» teatas haigekassa avalike suhete ja terviseedenduse osakonna spetsialist Vivika Tamra.

Üks juhendi koostajatest, Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer ei pea infomaterjali aga võluvitsaks. Ta pole veel näinud, et põhjuseta EMOsse pöördujad mõne voldiku peale suhtumist muudaksid. Samas ei nimeta Põlluveer materjale mõttetuks. «Kui tuleks veel mingi jõud taha, mis sunniks patsiendi mõtlema, siis oleks hea, kui see materjal on olemas,» ütles ta.

EMO juhataja Põlluveer on aga skeptiline. «Väga raske on ehitada inimorganismi mitmekesisust peegeldavat algoritmi. Ega see NHSi lahendus pole ka teab mis põhjalik. Pigem näen, et ravietapid peavad suhtlema hakkama: mida teeb perearst, mida eriarst, mida kiirabi,» rääkis ta.