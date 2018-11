Sisepinged EKAs: õppejõud käskis võist ja suhkrust 375 maketti ehitada

Tudeng Regina Kaasik: positiivsed asjad kaaluvad toidu raiskamise üles

«Olen tudeng, kes pidi seda ülesannet täitma. Ka mina leian, et vale on toitu raisata ilmselgetel põhjustel, aga sealt tulenevad positiivsed asjad kaaluvad üles. Nagu näiteks inspiratsioon. Me pidime tegema igaüks 25 maketti (kümme suhkrust, kümme tarretisest/želatiinist ja viis margariinist). Isiklikult läks mul kaks pakki margariini kaheksast kasutusse ja ülejäänud margariini ning teised ained, mida ei kasuta, kingime Toidupangale. Samuti ei ole kaks pakki želatiini ja tarretist ei tea mis suur kogus. Lihtsalt küsimus on selles, et kes kuidas kasutab. Kes sööb ära ja kes kogub inspiratsiooni. Ma leian et vingujaid oli meie grupis mõni ainus, kes seda nii hinge võttis. Vaatamata sellele tegid aga kõik seda ülesannet inspireerituna ja saime sealt väga palju juurde.»