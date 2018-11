Ruhnu lennuliiklus võib katkeda üllataval põhjusel

Ruhnu rannaniite hooldava mõnekümnepealise veisekarja sattumisest lennuväljale on Saarte Hääl kirjutanud varemgi, kuid nüüd on probleem loomadega võtnud uue pöörde.

Ruhnu lennuliini käitava Avio OÜ omanik Ülo Mell märkis vallavanem Siim Avile ja Kuressaare lennujaama juhile Mati Tangule saadetud pöördumises, et viimaste päevade näitel on lisandunud veel üks risk – lennurajale jäänud sõnnik. Mell tõdes, et esmapilgul koomilisena tunduv asjaolu toob endaga kaasa väga ebameeldivad tagajärjed.