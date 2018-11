Šmigun: kohtusin nii Ratase kui ka Kallasega korduvalt

Jah, ma lähen poliitikasse. Kunagi, kui ma sporti tegin, siis tuli neid soovijaid uksest ja aknast sisse. Kui lõpetasin, siis jälle. Ütlesin siis, et ma ei ole valmis, ma tahtsin näha elu, ma tahtsin õppida. Ma läksin Tartu Ülikooli majandusteaduskonda, ja ma olen väga õnnelik. See avardas silmaringi. Andis just selle, et sain praktilisele poolele lisaks ka teadusliku poole.

Paar viimast aastat on olnud küsimusi just lastega seoses. Mu tuttavate ringkond on küsinud: mida sa ootad, sa räägid hästi, sul on mõtteid ja su ideed on head. Sa sobiksid sinna (poliitikasse – toim) hästi. Sul on paks nahk peale kasvatatud – mine ja tee need asjad ära, mis sul südamel on. Ma arvan, et see oli üks tõuge.