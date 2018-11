Külliki Kübarsepp: õiguskomisjon lõpetagu poliitiline tagakiusamine

Kübarsepa sõnul esitab keskerakondlasest õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid komisjoni tööst moonutatud tõde. «See on vastik. Karilaid ei saanud küsimustest aru ja tõi mängu poliitilise mõõtme. Samuti jättis ta vastamata küsimusele, millised erakonnad ja poliitikud Eestis või väljaspool seda on Danske panga kaudu saanud niinimetatud musta raha,» rääkis Kübarsepp riigikogus peetud rahapesu problemaatikat käsitlenud riiklikult olulise küsimuse arutelust.

«Finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo ja riigiprokuratuur on juhtinud tähelepanu sellele, et 2007. aastast on uurimispraktika olnud erinev ja seetõttu on info liikumine muutunud. Kas oleme võimelised parandama rahapesu kuritegudega seonduvat infovahetust ja tõstma analüüsivõimekust? Menetleme parlamendis jälle riigieelarvet, aga me ei räägi Eesti mainet ohtu seadvatest asjadest,» lausus Kübarsepp.