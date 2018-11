Jüri Adams: osa poliitikuid on 25 aastat terroriseerinud ideega, et Eesti kodakondsus tuleb kaela määrida kõigile

«Meid on praegu kakskümmend viis aastat teatud poliitikud ja teatud rahvusvahelised organisatsioonid terroriseerinud niisuguse vaimse terroriga, et tingimata kõigile tuleb Eestis vägisi kaela määrida Eesti kodakondsus,» märkis Adams.

Saatekülaline märkis, et 1990ndate esimesel poolel vastu võetud kodakondsusseadus oli kunagi täiesti oma aja kohane, kuid praeguseks hetkeks on toimunud olulised muutused. Näiteks Euroopa Liidus on topeltkodakondsus Adamsi sõnul praegu juba üsna tavaline.

Märksa olulisem aga on tema arvates see, et viimase 15 aastaga on umbes 100 000 eestlast mitmesugustel põhjustel asunud elama mujale. Just nende rahvuskaaslaste praktiliste probleemide korraldamine juriidilisel tasandil peaks olema praegu kõige olulisem küsimus, lisas Adams.