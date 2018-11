Seadus laiendab lapse eestkostjate ringi

Justiitsministeeriumis on valminud seaduseelnõu, mis laiendab alaealiste eestkosteküsimuses kaasa rääkida saavate inimeste ringi, sealhulgas saavad need lapse elus olulist rolli mängivad inimesed vaidlustada ka alaealise eestkostet määravaid kohtuotsuseid.

«Üks tahk on selle väikese Martini juhtumist üles kerkinud probleem, kus senine seadus ütles, et vaid otseliinis sugulane saab kohtusse pöörduda. Edaspidi on seadusega võimalik taotleda eestkostet ka lähedasele, kellega lapsel on piisav emotsionaalne side,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.