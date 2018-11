Õiguskantsler: seaduse poolt on käitumishäirega lapse abiks kõik olemas

Kui peamine tähelepanu on suunatud käitumishäirega lapse aitamisele, võib teiste laste vanematel tekkida õigustatud küsimus, kes siis tagab nende laste ohutuse.

Õiguskantsleri laste ja noorte õiguste vanemnõunik Kristi Paron selgitas, et kõigi laste igapäevast turvalisust saavad lapsevanemad nõuda lasteaialt.

Paron paneb südamele, et laps, kelle käitumine kahjustab rühmas teisi lapsi on samuti abivajav laps. Millist abi konkreetselt vaja on peavad otsustama aga spetsialistid. «Üldjuhul peaks lapse käitumisega tegelema rühma sees,» sõnas ta.