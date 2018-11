Vargad viisid tuntud eesti nahakunstniku poest tuhandete eurode eest kotte

Vargus on toimunud ka Sveta baaris. Sealt viidi minema valdavalt alkoholi kogusummas 700-800 eurot.

Telliskivi ja Depoo piirkonnas on viimase kuu jooksul toimunud mitmeid taolisi sissemurdmisi.

Kottidega kauplemise järelturul teeb raskemaks see, et igal Stella Soomlaisi kotil on sees unikaalne number.