Riigikohtu otsus põhjustas Nõmmel prügipaanika

Asi algas möödunud kevadel, kui sai selgeks, et Nõmmel ja Lasnamäel jäätmeveo hanked võitnud Baltic Waste Management (BWM) ei saa tööga hakkama. Selle peale ostis linnale kuuluv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) endale prügiautod ja hakkas ise jäätmeid vedama. Juriidiliselt oli tegu alltöövõtuga BWMile. Varem Nõmme piirkonda teenindanud jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells leidis, et linnafirma alltöövõtt BWMile on ebaseaduslik ning esitas kaebuse kohtusse. Asi jõudis välja riigikohtuni, kes esmaspäeval otsustaski, et Ragn-Sellsil on õigus ja praegune süsteem peab lõppema.