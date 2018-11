Sarisüütaja hävitab ühes külas autosid

Pühapäeval südaöö paiku märkas Lääne-Nigula kiriku lähedal elav mees, et keegi kurikael oli teinud sõiduauto alla tule, kirjutab Lääne Elu. See on Nigula külas kolmas auto, mida on sel sügisel proovitud põlema panna. Näiteks septembris süüdati Nigula külas Mazda 6 tagastange õliste kaltsudega.