Ragn-Sells pakub Nõmmel kaks korda kallimat prügiveo hinda

Teoreetiliselt võib Nõmme elanik tellida prügiveo teenust ka firmadelt Eesti Keskkonnateenused, Ekovir ja Radix Hoolduse OÜ. Praktikas aga tundub valik olevat vaid Ragn-Sellsi ning senise vedaja TJT vahel. Kui siiani oli TJTga sõlmitud leping elanikule kohustuslik, siis nüüd on see vabatahtlik ning hinnad jäävad samaks.

Oma pakkumised jõudis nõmmekatele saata ka Ragn-Sells, kuid nende küsitud hind põhjustas sotsiaalmeedias väikese tormi. Nimelt on ettevõtte pakkumine selline, et pakendid ja vanapaber viiakse ära tasuta, olmejäätmete konteineri tühjenduse maksumus on aga umbes kaks korda kõrgem kui see, mida TJT korraldatud jäätmeveo raames pakkus.

Kuigi Ragn-Sells serveerib pakendite tasuta äravedu justkui suurt kingitust inimestele, on firma sellest rohkem huvitatud kui elanikud. Nimelt kuulub Ragn-Sellsile tootjavastutusorganisatsioon TVO OÜ, mis on raha eest võtnud üle kaupmeeste kohustuse pakendijäätmeid käidelda. Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi sõnul võib tootjavastutusorganisatsioon ise valida, mismoodi ta pakendeid kogub. Nii ongi mõnel pool väljas pakendikonteinerid, kuhu inimesed võivad viia oma pakendijäätmed, et sel viisil olmejäätmete kogust vähendada. Mõnes kohas, nagu näiteks Nõmmel, aga pakutakse elanikele pakendikotte, mille ettevõte siis tasuta ära viib.

Üks Nõmme elanik märkis sotsiaalmeedias, et pakendite ja vanapaberi äravedu oli ka varem tasuta, aga olmejäätmete hinna on Ragn-Sells nüüd kahekordseks tõstnud.

240liitrise olmejäätmete konteineri tühjendamise eest küsib TJT 2.58, Ragn-Sells aga 5.16.

600liitrise konteineri tühjendus on TJT-l 4.62, Ragn-Sellsil 9.24, 800-liitrise konteineri tühjendus maksab TJT-l 5.40, Ragn-Sellsil 10.80.

Paberi ja kartongi veavad mõlemad firmad ära tasuta. Nagu öeldud, pakub Ragn-Sells ka võimalust koguda pakendid eraldi kotti, mille äravedu on tasuta.

«Ma arvan küll, et enamus Nõmmet jääb senisele vedajale truuks,» ütles Ligi. Tema sõnul suudab TJT üsna pikka aega praeguste hindadega jäätmeid vedada. Ta tõdes samas, et mida suurem piirkond jäätmevedajal teenindada on, seda madalamat hinda ta saab pakkuda, nii et korraldatud jäätmeveo lõppemine oli selles mõttes tagasilöök.