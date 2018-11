Hispaanias arreteeriti peaministrit tappa ähvardanud mees

Tapmist väidetavalt plaaninud mees on 63-aastane ning temalt leiti suur kogus relvi, muuhulgas snaipripüss, vahendas Hispaania meedia.

Kahtlustatav vahistati Kirde-Hispaanias Terrassa linnas, teatas Kataloonia regionaalpolitsei Mossos d'Esquadra avalduses. «Arreteeritu, kel oli kodus relvaladu, on vanglas,» lisas regionaalpolitsei.

Valitsus on vihjanud, et Franco säilmed võidakse üles kaevata juba enne aasta lõppu. Franco perekond on raevukalt selle vastu ning otsust ei toeta sugugi kogu Hispaania ühiskond.