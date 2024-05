Peaministri sõnul on Eestil Prantsusmaaga tihe ja usalduslik suhe ning ühine soov kujundada Euroopa tulevikku. «Oleme Prantsusmaaga ühisel arusaamal, et prioriteet on jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja. Koos saame aidata Ukrainal sõja võita ja sundida Venemaa taanduma oma piiridesse. Meil on ressursid, majanduslik jõud ja teadmised. Vaba maailma jõud on Venemaa omast tugevam ja me ei tohi oma jõudu karta,» rõhutas Kallas.