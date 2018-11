Valitsus Dubai EXPO-l osalemist veel ei otsustanud

Peaminister Jüri Ratas rääkis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Eesti põhimõtteliselt toetab maailmanäitusel osalemist, kui samas oodatakse ka teatavat finantseeringut erasektori poolt.

Ettevõtlusminister on juba varasemalt leidnud, et Eesti peaks Dubais toimuval maailmanäitusel osalema. Tema hinnangul aitaks seal osalemine parandada Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi.

"Oleme seadnud ka konkreetse eesmärgi, et järgmise viie aastaga võiks ekspordi maht kasvada riiki siis 75 miljoni euro võrra. Ja see tähendaks näiteks eelarve kontekstis täiendavaid eelarvetulusid 15 miljonit eurot," rääkis Tammist pressikonverentsil.

EXPO-l osalemise indikatiivses eelarves on paviljoni rendiks plaanitud 500 000 eurot, näituse ja sisustuse tarbeks 750 000 eurot, meeskonna palkadeks ja projektijuhtimiseks 1,1 miljonit eurot, kohapealsele programmile 238 000 eurot ning kommunikatsioonikuludeks 185 000 eurot. Sellele lisanduksid veel väiksemad kulud kokku 150 000 euro ulatuses.

Samas oli valitsus veel tänavu varakevadel eelmise ettevõtlusministri Urve Palo eestvõttel seisukohal, et Eesti seekord EXPO-le ei lähe. Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas märtsis, et et ettevõtjate tagasiside oli leige ja ettevõtjad pigem ei soovi maksta maailmanäitusel osalemise eest.