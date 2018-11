Bussijuht võttis rajalt maha maanteel ohtliku olukorra põhjustanud autojuhi

«Bussijuhile tundus, et on väga hull lugu ja et sellist ei saa teele jätta,» rääkis Lux Ekspressi kliendikogemuste juht Paul Kristjan Lilje. «Ühel sirgel lõigul, kui auto sõitis 10 km/h, otsustas bussijuht möödasõidu teha ja auto liikumise blokeerida tasapisi hoogu vähendades ja jälgides, et auto ei saaks bussist mööduda,» kirjeldas Lilje.