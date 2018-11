«Demograafilise vetsupotiga» end kõigi eestimaalaste mällu vajutanud politoloog Rein Taagepera võtab riigireformijate ettepanekud kokku sõnadega: «Kalduvus asendustegevusele. Kui pilt ei meeldi, siis vahetame raami.» Et aga pilti ennast muuta, selleks on tema hinnangul vaja sõbralikumat ja hoolivamat suhtumist sellelt, kes peeglist vastu vaatab. «Peale uduste unelmate, et «riigikogu töökorraldus muudetakse paindlikumaks ja operatiivsemaks», sisaldab pakett vaid üht selget muudatust: vähendada riigikogu liikmete arvu,» lajatab Taagepera. Tema meelest on tants riigikogu suuruse ümber asendustegevuse esinduslikem näide.