Liiklusõnnetuste arv ristmikel on kasvamas, kõige ohtlikum teerist asub Tartus

Viimase kahe aasta jooksul on liiklusõnnetuste arv kõige rohkem kasvanud Riia ringil Tartus ja Akadeemia tee ringil Tallinnas. Riia ring on alates eelmise aasta kolmandast kvartalist Eesti liiklusõnnetuste rohkeim ristmik, kus toimub aastas üle 150 juhtumi. Akadeemia tee ringil on viimase aasta jooksul juhtunud 119 liiklusõnnetust.

Tänavu on kiireima õnnetuste kasvuga olnud Liivalaia, Pärnu maantee ja Suur-Ameerika ristmik Tallinnas, kus üheksa kuuga toimus 67 liikluskindlustusjuhtumit.

Mullu oli neid kogu aasta jooksul 43. Ka Liivalaia, Rävala puiestee ja Tartu maantee ristmikul on õnnetuste arv tänavu kiiresti kasvanud.

Liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on nii Riia kui Akadeemia tee ringil toimunud õnnetustest 60 protsenti tagant otsasõidud. «Akadeemia tee ringil on viimase aasta jooksul sagenenud kõrvalritta reastumisel juhtuvad õnnetused, mis on juba kolmandik kõikidest juhtumitest. Õnnetusi põhjustatakse aina rohkem ka ringilt välja sõites,» ütles Reimets ning lisas, et õnnetused juhtuvad valdavalt tipptundide ajal, põhjustades liiklusseisakuid.

«Suurematel ristmikel on järjest rohkem õnnetusi reastumisel, möödasõidul ja kõrvalritta kaldumisel ilma reastumissoovita. Põhjus võib olla kiirustamises, aga kindlasti hajub inimeste tähelepanu roolis ka nutiseadmete kasutamisel ja muude kõrvaliste tegevustega,» sõnas Reimets.

Liikluskindlustuse fondi juhi Mart Jesse hinnangul on kõige positiivsem uudis Haabersti ringi liiklusõnnetuste järsk langus. «Kui kaks aastat tagasi oli Haabersti ringil 144 õnnetust aastas, siis pärast uue liiklussõlme avamist on õnnetuste arv langenud 55 juhtumini aastas. Kuigi üks selle põhjus on vähene liiklus rekonstrueerimise ajal, siis õnneks ei näita viimaste kuude statistika õnnetuste arvu kasvu. Seega on kindel, et liiklussõlmede ümberehitamisega on võimalik liiklusohutust tõsta,» ütles Jesse.