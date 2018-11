Psühholoog: kodus ei pruugi vanem nähagi, et lapsel on käitumisprobleem

Esmane nõustamine toimub Innove Rajaleidja keskuses, kus kohtumisele on kutsutud nii laps kui ka vanem kohtudes. Vestlustest täiskasvanutega ning kohtumisest lapsega selgitatakse välja vajalik tegevusplaan ning see, kas peaks minema lasteaeda kohapeale last vaatlema.

«Kui vanem ütleb, et kodus on kõik korras, aga õppekeskkonnas esinevad käitumisraskused, pean spetsialistina jälgima, kuidas ta lasteaias käitub. Kas ta käitub vägivaldselt või on tal arusaamatused ja probleemid õpetajatega,» selgitas Korkkinen.

Olga Korkkinen Rajaleida keskuses FOTO: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Samuti pole tema sõnul harvad juhtumid, kui laps ise väidab, et tema pole midagi teinud. «Siis on hea last vaadelda situatsioonis, kus ta iseseisvalt toimetab ja vanemat ei ole juures. Selliselt saab väga hästi aru, kas tal on kõnehäire või motoorne rahutus või mingi muu aspekt millele tähelepanu pöörata,» ütles ta.

Kodus jääb mure märkamata

Korkkineni sõnul ei pruugigi vanem kodus olles käitumisprobleemi märgata. Kodus tegeleb vanem lapsega individuaalselt, laps tunneb end hästi ja turvaliselt, oskab küsida ja teab, et vanem oskab talle vastata. Tänu sellele tuleb laps kodus emotsioonidega toime ja tunneb end kindlalt. Ka õppimine võib kodus hästi välja tulla, kuid lasteaeda või kooli minnes võib see muutuda.

«Väga paljud lapsevanemad käivad meie juures seetõttu, et laps kodus õpib, luuletus on perfektselt pähe õpitud. Aga nii kui nad lähevad kooli või lasteaeda ja peavad luuletust lugema, ei mäleta nad mitte midagi. Seda seetõttu, et keskkond niivõrd häirib ja õpitud asjad ununevad. Samuti ei tule ta emotsioonidega toime,» kirjeldas ta. Korkkineni sõnul võivadki sellest lisaks õpiraskustele tulla käitumisprobleemid.

Probleem tuleb ilmsiks ühistegevustes

Esimesed murekohad, mida vanem saab tema sõnul kodus märgata, on see, kuidas laps käitub ühistes tegevustes teiste lastega, kus peab teistega arvestama. «Siis võib välja tulla, et laps pole nii valmis suhtlemiseks või mängimiseks,» selgitas ta kuid tõdes siiski, et ka see võib olla suhteline. Pigem tuleb tema sõnul häire ikkagi välja koostöös õpetajatega.

«Õpetajad annavad selle pildi, mida nemad näevad. Vanem ütleb, mida tema näeb kodus, et laps saab hakkama nende asjadega, oskab lugeda ja arvutada. Aga õpetaja ütleb, et ta ei mängi teistega, ta ei oska mänguasju jagada. Näiteks, et ta reageerib mingile ülesandele üle, ta ei pea reeglitest kinni ja nii edasi,» kirjeldas Korkkinen tavapärast koostöö algust.

Korkkinen nentis, et lapsevanematel on loomulikult mõistetav hirm, kui öeldakse, et tema lapsel on midagi valesti. Mõnikord läheb suisa mitu aastat enne, kui lapsevanem on nõus probleemi tunnistama ning neile saab hakata tuge pakkuma.