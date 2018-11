ˇBoroditš: trammivõrgu laiendamine eeldab tihedat koostööd riigiga

Simsoni sõnul on viimasel ajal tõusnud avalikkuse huviorbiiti trammivõrgu oluline laiendamine. «Kuna trammiteed, mille rajamise otstarbekuse suhtes algatati uuring, väljuvad Tallinna piirest ning hõlmavad naabervaldu, on projekt laiem kui lihtsalt Tallinna linn. Sellise mastaapse projekti juures on oma roll mängida ka riigil ja seetõttu on hea hoida end teemaga paremini kursis,» selgitas Simson enda visiidi tagamaid.

Boroditši sõnul ollakse trammiliikluse arendamisel valmis tihedaks koostööks linnavõimu, naabervaldade kui ka riigiga. «Olenemata trammiliikluse tuleviku arengutest on selge, et Tallinn jääb keskpunktiks, kus liinid alguse saavad ning kuhu koondub trammivõrgu teenindamine,» selgitas Boroditš. «Sellepärast on tähtis trammiliikluse teemad linna ja ministeeriumiga selgeks rääkida.»

Boroditš selgitas, et senine kogemus suurte trammiprojektide puhul, nagu trammiteede renoveerimine või uute ehitamine, tõestab, et riigiga ühiste seisukohtade leidmine on äärmiselt oluline. «Meil on positiivne kogemus koostööst Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Pärnu ja Peterburi maantee trammitaristu põhjalikul uuendamisel ning trammi viimisel lennujaamani,» ütles ta ja avaldas lootust, et kohtumine kinnitab koostöö jätkumist ka tulevikus.

Viimasel ajal on hoogustunud arutelud vajadusest tihendada Tallinna trammivõrku ning viia liinid ka naabervaldadesse. Euroopa Liidu programmi abil algatatud uuring käsitleb trasse Tallinna lennujaamast Mõigu ja Jürini ning modelleeritakse võimalusi panna tramm liikuma Lasnamäe-Maardu trassil Maardu linnani. Samuti kaalutakse trammitee ehitamist Tallinnast Tabasallu ning Haabneeme ja Tondi trammiliini pikendamist Järve keskuseni.