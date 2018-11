Aarne Saluveer peab kohtu otsusel oma väited ümber lükkama

Ringkonnakohus pani Saluveerile kohustuse esitada 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist kooli nõukogule allkirjastatud avaldus, milles on kirjas: «Mina, Aarne Saluveer, avaldasin 26.04.2017 Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli nõukogu koosolekul ebaõigeid faktiväiteid H. H. kohta, et on usaldusisik, kes helistab juristidele, et pakkuda pistist. Eeltoodud väited ei vasta tõele».