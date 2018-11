Tuntud erakliinik taheti jätta tegevusloata

«Meid käidi aprillis kontrollimas ja tegevusluba anti 31 päevaga, ilma ühegi pretensioonita,» rääkis Tartus tegutseva erakliiniku Medita juht Kristo Ausmees.

Seni Tartus tegutsenud erakliinik sai septembri lõpus üle Eesti kuulsaks, kui ETV saates «Pealtnägija» andsid nende pealinna kolleegid mõista, et kliinikul pole Tallinnas ei ruume ega töötajaid.

«Meid nimetati seal saates riiuli firmaks, kuigi me oleme aastaid Tartus tegutsenud ja meid tunnistati aastal 2016 Tartu parimaks meditsiiniettevõtteks,» imestas ta.

Terviseameti otsusest selgub, et Medita tegevust Tallinnas tuldi kontrollima kellegi kaebuse peale ja 23. augustil otsustati neilt tegevusluba ära võtta.

Ausmehe sõnul neilt erahaigla tegevusluba ära ilma igasuguse haldusmenetluseta. «Meile tundus see kummaline ja me läksime kohtusse esmast õiguskaitset saama - see anti,» sõnas kliiniku juht. Otsus tundus talle seda veidram, et enne tegevusloa andmist käisid ametnikud 18. aprillil Mustamäel kohal kontrollimas.

«Kuidas meile üldse litsents anti, kui me ruumid ei vasta nõuetele?» imestas Ausmees.

Ta lisas, et poleks hakanud üldse tegevusluba taotlema, kui oleks teadnud, et ruumid ei vasta nõuetele. Samas kohas tegutseval kõrva-nina- ja kurguhaiguste kliinikul on juba aastast 2011. litsents olemas.

Kõrva- nina- kurguhaiguste kliinik tegutseb seal juba aastaid. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Kui neil on olemas, siis miks meil ei võiks olla,» imestas Ausmees. Ta lisas, et terve Eesti on täis selliseid väikseid kliinikuid, mis tavamõistes ei ole haiglad, vaid pigem kohad, kus saab patsienti üle öö jälgimisel hoida.

Amet kahtlustab skeemitamist

Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saare sõnul selgus dokumente kontrollides ning kohapeal käinud inspektoritega vesteldes, et Medita personal, ruumid ega aparatuur ei vasta erihaiglale nõuetele. Samuti leidis amet, et Medita Baltics on tegevusluba taotledes terviseametis oma töötajatena andnud üles tervishoiutöötajaid, kes tegelikult asutuses ei tööta.

«Meie hinnangul on siiski äärmiselt kahetsusväärne, kui ettevõtjad taotlevad tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba üksnes eesmärgiga osaleda riigihangetel,» ütles terviseameti pressiesindaja Simmo Saar. Ta lisas, et tegevusluba on mõeldud ikkagi teenuse osutamiseks, mitte vormitäiteks erinevatel hangetel.

«Riigihangetel osalemise eesmärgil lubade taotlejad eksitavad nii riiki kui patsiente,» rõhutas Simmo Saar.

Ausmees nimetab seda väidet kummaliseks. «Kõik tegevusload on võetud riigihangete jaoks, sest ega erameditsiiniasutustel ei olegi Eesti riigis suurt muud võimalust, kui haigekassa lepinguga tööd teha,» ütles ta.

Kuigi ametil oli kindel soov Medita tegevusloata jätta, on kliinikul see luba olemas. «Terviseamet otsustas 23.08.2018 Medita Balticsi tegevusloa peatada. Kohtu hinnangul oli Medital aga esialgse õiguskaitse vajadus, sest ta osaleb Eesti Haigekassa korraldataval riigihankel,» põhjendas Simmo Saar.

Maine määritud