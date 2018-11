Eesti Post paigaldas nädalaga üle Eesti 25 uut pakiautomaati

Ettevõtte pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on pakiautomaatide paigaldused toimunud praegu täpselt nii nagu planeeritud. «Hetkel paigaldame Eestisse keskmiselt viis uut pakiautomaati päevas ning sellise tempo jätkudes on novembri lõpuks kõik 100 uut pakiautomaati paigas,» märkis ta pressiteate vahendusel.

Käesoleval nädalal on uued automaadid jõudnud muuhulgas näiteks Mustveele, Loole, Turbasse, Arukülla, Lagedile, Haapsallu, Jürisse, Kiviõlli, Ristile, Kehtnasse, Kõrvekülasse ning Tõrvandisse. Lisaks on automaate lisandunud ka suurtematesse linnadesse. Kõik sel nädalal paigaldatud automaadid on ka juba kasutatavad.