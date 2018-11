Liiklusseadus süvendab päästeautojuhtide nappust: päästeamet tahab seadust muuta

Põlva päästeauto. FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Päästeauto kihutamas väljakutsele. FOTO: Margus Ansu

Tänavu juunis jõustus liiklusseaduse muudatus, mille kohaselt võetakse alarmsõidukijuhi koolitusele vastu ainult need, kellel on olnud vastava kategooria sõidukijuhi luba vähemalt kaks aastat.

Päästeameti peadirektori asetäitja Kairi Rikko märkis siseministeeriumile saadetud kirjas, et seadusemuudatuse eesmärk oli eelkõige tagada seda, et välistada B-kategooria esmase juhiloaga isikute suunamine alarmsõidukijuhi koolitusele.

«Seadusega sätestatud kahe aasta nõue laieneb aga ka teistele kategooriatele ja on osutunud päästeameti jaoks takistavaks asjaoluks C-kategooria alarmsõidukijuhtide ettevalmistamisel, sest juhtimisõiguse omandamise järgselt ei ole juhil õigust osaleda alarmsõidukijuhi koolitusel enne kahe aasta möödumist. Oluline on märkida, et C-kategooria autojuhtide puudus päästesüsteemis on üha suureneva trendiga ning eelkirjeldatud kitsenduse tõttu ei saa tagada juhtide järjepidevat ettevalmistamist,» kirjutas päästeameti asejuht.

Rikko möönis, et C-kategooria sõidukid on liikluses suurema ohtlikkuse astmega kui sõiduautod. Samas juhtis ta siseministeeriumi tähelepanu sellele, et C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse omamine ei kohusta isikut kahe aasta jooksul mootorsõidukit juhtima, seega ei saa eeldada, et vastava kategooria juhtimisõiguse omamine kaks aastat annab juhile piisava praktilise ettevalmistuse ja eelise alarmsõidu õppimiseks.

Rikko märkis, et päästeameti ja sisekaitseakadeemia koostöös on loodud alarmsõidukijuhtide koolitamise kompetentsikeskus koos kaasaegsete õppesõidukite ja spetsiaalselt veoautode jaoks kohandatud autodroomiga. Muu hulgas on seal olemas aastaringne libedarada. See annab päästeameti hinnangul C-kategooria alarmsõiduki juhile piisavad teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.

«Koolituse käigus reeglina ei eristu juhtimisõiguse omandanud juhid nendest, kellel on juhtimisõigus varem omandatud, kuid praktiline sõidukogemus on ebapiisav. Seega ei täida kahe aasta eeltingimus alarmsõidukijuhi koolituse läbimiseks tegelikku eesmärki,» kirjutas Rikko.

Ta tegi siseministeeriumile ettepaneku algatada seadusemuudatus, mis kaotab C-kategooria alarmsõiduki juhi koolitusele kehtestatud kaheaastase nõude omada C-kategooria juhiluba.