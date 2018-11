Jõhvi jääb mõneks ajaks kütte ja sooja veeta

VKG teeb Jõhvi soojavarustuses remonditööde tõttu suvel plaanilisi katkestusi. Ka praegu aset leidva promenaadi ehitamisega seotud trassi muutmine oleks olnud mõistlik ühildada plaaniliste töödega. Seda ei saanud aga teha põhjusel, et võim vahetub Jõhvis tihti ja projektid kipuvad takerduma.

Vallavanem Martin Repinski tunnistas, et inimesed jäävad kütteta just võimuvõitluse tagajärjel ning ta on saanud valla inimestelt palju negatiivset tagasisidet.