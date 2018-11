Politsei paneb kõigile liiklejatele südamele, et pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Korrakaitsjad paluvad, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.