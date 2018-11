Elmar Vaher politsei sajandal juubelil: siseneme kohe kriisiaega

Aasta tagasi mõtlesime oma meeskonnaga, mis on meie kingitus Eesti riigi 100. sünnipäevaks. Meie kingitus on see, et me igaüks töötame iga oma keharakuga selle nimel, et Eesti pered ja lapsed oleksid terved. Me töötame lähisuhtevägivallaga, et seda oleks võimalikult vähe. Kui me praegu last selles peres ei aita, siis 15–20 aasta pärast on see laps meil arestimajas. Oleme sellega väga palju tegelenud, aga ma tean, et oskame veel paremini.