Vene lapsed on eesti koolis otsekui klaasseina taga ehk millest kõneleb vaikus

2. klassi ainus õpilane Miron Semjonov on viimane laps, kes saab Haapsalus venekeelse põhihariduse. Klassijuhataja Farida Nagajeva on lubanud, et enne ta pensionile ei lähe, kui Miron lõpetab 4. klassi.

FOTO: Eduard Laur/Lääne Elu