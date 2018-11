«Paljud inimesed lähevad lihtsalt paremat elu otsima»

Nojah. Kindlasti oleks meile kasulik, kui need oleksid kõrgelt haritud spetsialistid. Aga kui me vaatame statistikat, siis ei vasta tulijad neile tunnustele. Sellest ka ühiskondlik pahameel. Eks see taandub lõpuks ideoloogilistele veendumustele.

Ideoloogiline koormatus on selles debatis tõepoolest oluline. On väidetud, et selle dokumendi toetamine seaks ohtu meie suveräänsuse. Seda aga dokumendist kuidagi ei järeldu, kas saan õigesti aru?

Kui võtame nii, et dokument on õiguslikult mittesiduv, siis tõesti, see ei pane meile mingeid uusi kohustusi. Aga me ei saa seda dokumenti vaadata mingis eraldiseisvas mullis. Kui vaatame üldist rändekriisi debatti, siis püütakse jätta muljet, et riigil ei ole õigust kontrollida, kes riiki saabub.

Kes seda muljet püüab jätta? Ma loen dokumendist (vabas tõlkes): kompakt kinnitab riikide õigust määratleda oma migratsioonipoliitikat.

Me peame seda vaatlema laiemas diskussioonis. Hiljem öeldakse dokumendis, et riigid ei saa selle küsimusega üksi tegeleda, seda tuleb teha üheskoos, arvestades ka teiste riikide huve. Ja see on jällegi piirang. Dokument on tehtud huvitavalt: ühes kohas lubatakse ühtedele üht asja ja teises kohas teistele teist asja.

Aga kas pole siis migratsioon teema, kus riikide koostöö ongi vältimatu?

Vastasseisu põhjus on suuresti see, et dokument suuresti soodustab rännet – annab inimestele sõnumi, et nüüd on põhjust minna, sest riikidel tekib kohustus kedagi vastu võtta. Ma tahaksin toonitada: lähtekoht on see, et riikidel on õigus otsustada, keda nad sisse lasevad. Riigid on ise seda õigust piiranud, öeldes, et võtavad vastu tõelisi pagulasi. Aga debatis ei tohi tooni andma jääda argument, et riikidel on kohustus vastu võtta põhimõtteliselt kõik inimesed, kes piirile saabuvad.

Midagi sellist ma dokumendist välja ei lugenud. Raske on nõustuda Lauri Mälksoo ja, tundub, ka teie seisukohaga, justkui ütleks dokument, et migratsioon on hea ja seda tuleb soosida. Pigem ütleb dokument, et migratsioon on probleem, sellega tuleb tegeleda, seda saab teha riikide koostöös, ja kandev hoiak on humanistlik.

Ega keegi ei eitagi seda humanismi, aga samas on seal öeldud, et kui migratsioon on korrapärane ja reeglitest tulenev, siis võidavad sellest kõik. See lause jääb loomulikult hambu nendele, kes ei soovi migratsiooni toetada.

Dokument lähtub eeldusest, et praegu ebaseaduslik ränne võiks kujuneda seaduslikuks. Kuidas seda vaidlustada?

Kui me ütleme, et praegune ränne on õigusvastane ja võiks tulevikus olla seaduslik, siis järelikult see ju loob riikidele õigusi ja kohustusi.

President Kersti Kaljulaid loobub nüüd Marokosse sõitmast, sest valitsus ja riigikogu pole konsensusele jõudnud. Kuidas ta võiks või võinuks toimida?