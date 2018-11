Marko Mihkelson: valitsuse erimeelsused rändeleppe osas tulid mulle täieliku üllatusena

Väliskomisjonile tutvustati leppe seisukohti juba märtsis ning siis olid kõik sellega nõus. Millest tekkisid eriarvamused?

Märtsis võtsime informatsiooni teadmiseks küsimuses, mis puudutas dokumendi ettevalmistust. Siin peaks põhimõtteliselt mõistma, et kui valitsus teeb ettepaneku mingi eelnõu koostada, siis valitsusel on seisukohad, mis suunas tahetakse liikuda ja millist tulemust soovitakse saavutada.

Samamoodi oli märtsis öeldud, et jah, tegemist on juriidiliselt mittesiduva kontekstiga. Seal oli 14 punkti, millest valitsus oma rahvusvahelistes läbirääkimistes ÜRO tasandil lähtus. 11. juulil oli selle leppe eelnõu kokku lepitud ja see on ka olnud põhjus, miks meie riigikogus täna selle arutluse korraldasime.

Aga näiteks ma võin öelda, et homme on see Euroopa parlamendis plenaaristungil, siis tuleb Leedu väliskomisjon, Slovakkia väliskomisjon, Bundestag oli eelmisel nädalal. Ehk siis kõik peavad praegu arutelusid. Ja mitte selle pinnalt, mis olid nende valitsuste seisukohad enne leppele alla kirjutamist või enne leppe kokkuleppimist ÜRO tasandil, vaid mis on selle leppe tulemus ja mida minnakse Marokos 10-11. detsembril poliitiliselt heaks kiitma.

See on väga suur vahe ja minu jaoks on väga suur üllatus, et see sama valitsus, kes on kaks aastat ühtselt kogu seda migratsioonipakti toetanud on nüüd täna täiesti eriarvamusel. Komisjoniistungi ajal selgus, et Isamaa on selgelt välja öelnud, et ei toeta seda, ka Keskerakonna fraktsioon ütles, et tegemist on ohtliku lepinguga. Minu jaoks on küsimus, et mis siis on tõesti juhtunud, kui peaminister ja välisminister kinnitavad, et tegemist ei ole juriidiliselt siduva lepinguga ning see ei too meile kaasa mingeid täiendavaid kohustusi.

Täna kohtus väliskomisjon rändeleppe osas välisminister Sven Mikseriga. Mida arutasite tänasel istungil?

Mida me tegime komisjoni istungil oli see, et soovitasime valitsusel küsida arvamust ka õiguskantsler Ülle Madiselt. Kuigi tegemist ei ole küll Eesti jaoks nii-öelda rahvusvahelise lepingu kui sellisega, et see ei tule parlamendis ratifitseerimisele, aga see puudutab meid läbi oma 23 eesmärgi ikkagi. On võimalik, et see puudutab tulevikus nii meie seadusandlust kui ka poliitilisi otsuseid. Aga ennekõike siiski seadusandlust ja just põhiseadust.

Ja ma arvan, et oleks hea, kui õiguskantsleri seisukoht oleks nüüd juures, kui valitsus hakkab neljapäeval oma seisukohti kujundama

Mis te arvate, kas valitsus jõuab neljapäeval kokkuleppele?

Ma ootan seda väga suure huviga. Küsimus on pigem selles, et meil on see dokument olemas alates 11. juulist, mille põhjal on juba mitmed riigid esitanud skeptilise arvamuse. Seal hulgas Euroopa Liidu eesistuja riik Austria on ju väljendanud pigem vastuseisu kui poolehoidu.