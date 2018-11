Saaremaal ehitatav viikingilaev valmib alles järgmisel aastal

Saarte Hääl kirjutas tänavu märtsis, et Lõmala lahe ääres 14 meetri pikkust viikingilaeva ehitav Stern loodab selle valmis saada veel sel aastal, kuid Sterni sõnul seda ei juhtu. «Tänavu laev kindlasti valmis ei saa, tahaks järgmisel aastal,» ütles ta BNS-ile.

«Laeva valmimine ei olene vaid minust, vaid ka laevameistri Anti Kreemi võimalustest,» rääkia Stern. «Tal on ka muid projekte, suvel sai ta teha, oleks hea, kui saaks talvel ka, aga hetkel on meister hõivatud. Plangutus on pooleli, eks mingil ajal hakkan uuesti tegema.»

Stern märkis, et laeva ehitamist venitas ka õigete naelte puudumine. «Naelu polnudki võimalik Eestist saada. Seppadel on kasumlikum toota neid laatade jaoks, kus nad saavad küsida 1-2 eurot tükist, kui teha mulle 4000 naela. Lõpuks sain need Inglismaalt, kõik võttis aega. Naeltele oli vaja ka seibe, ka see võttis aega. Praeguseks on need siiski olemas,» ütles ta. «Eks nüüd ühel hetkel töö jätkub. Praegu ei oska öelda, aga arvan, et enne kevadet pole midagi lisada.»

Stern märkis, et viikingilaeva ehitamine on kulukas projekt ja ta rahastab seda ise. «Kui kuskilt raha saan, eks see kohe laeva sisse läheb. Odav lõbu see pole. Kui aus olla, siis rootslased hindavad, et kulutused on 80 000, aga ehk nii palju ta ei lähe. Aga kui vaadata Taanis müügil olevaid viikingilaevu, siis hinnad on sadades tuhanetes. Eks need ole ka üle pingutatud,» rääkis Stern.

Arne Stern lisas, et praegu ehitus seisab. «Mul on nüüd niipalju vaja edasi saada, et suudaks ilma laevameistrita ka töötada. Praegu ei taha ühtegi apsakat teha, meister on aga viikingilaevu palju teinud, on ka käinud Islandil ja mujal neid valmistamas.»

Laeva ehitusjoonised sai Stern Taanist Roskilde viikingimuuseumist ja see peaks olema ligilähedane Saaremaalt Salmelt leitud laevale. Algul oligi tal soov võtta ehitusplaaniks just Salmelt leitud viikingilaev. Paraku ei saanud ta neid jooniseid kätte.

Laeva edasiliikumiseks tuleb seitse aerupaari ja korralikuks mehitamiseks on seega vaja 14 meest. Laev saab ka purje ja mootori.