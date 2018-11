Kohus ei nõustunud Kopli tulistaja tervise kordusekspertiisiga: protsess saab jätkuda

Kohtuprotsess takerdus tänavu 11. juunil, toimunud istungil, kui selgus, et kahe inimese mõrvakatses süüdistatav Alexander Yakimenkot tabas mais insult. Yakimenko kaitsja Vladimir Sadekov leidis, et selliste sündmuste valguses tuleb teha mehele tervisekspertiis, et teha kindlaks, kas ta üldse on võimeline kohtuistungitel osalema.

Terviseekspertiis tunnistas Yakimenko võimeliseks kohtuistungitel osalema, kuid Sadekov taotles kordusekspertiisi, kuna tema kaitsealuse sõnul sai ta augustis veel ühe insuldi. See aga ei kajastu üheski meditsiinidokumendis.

Kohtunik Piret Liivo otsustas täna pärast meditsiinieksperdi ärakuulamist, et kordusekspertiisi tegemiseks ei ole vajadust ja protsess saab minna edasi kohtuvaidlustega. Kohtuniku sõnul on kohtupraktika näidanud, et Tallinna vanglas on kõik kinnipeetavate tervist puudutav hästi fikseeritud ja kohatu oleks eeldada, et keegi on jätnud kohtualuse teise insuldi kuritahtlikult fikseerimata.

Kohtuprotsess jätkub 27. novembril.

Prokurör süüdistab Yakimenkot kahe inimese mõrva katses

Põhja ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas ütles 14. mail alanud kohtuprotsessi avakõnes, et prokuratuur süüdistatab Alexander Yakimenkot kahe inimese mõrva katses ja ebaseaduslikus tulirelva, tulirelva oluliste osade ja suures koguses laskemoona käitlemises.

Süüdistuse kohaselt viibis Vene kodanik Yakimenko 2. juulil 2017 kella 11 paiku Tallinnas Liinivahe 17 asuvas mahajäetud majas, mis oli turvaettevõtte K-Security valvatav objekt ning kõrvalistel isikutel oli seal viibimine keelatud. Kuna objektilt tuli häire, läksid sündmuskohale oma ametikohustusi täitma turvatöötajad Marko ja Olev. Turvatöötajad saabusid sündmuskohale kumbki oma teenistusautoga.

Nagu kirjeldas üks kannatanutest, oli see, mis edasi juhtus, täiesti ootamatu ja pigem USA action-filmide stsenaariumile vastav kui midagi sellist, mida oleks osanud oodata siin Eestis. Nimelt hakkas Alexander Yakimenko maja ees kannatanuid tulistama tal kaasas olnud 9x18-kaliibrilise Makarovi püstoliga.

Kõigepealt ründas Yakimenko Olevit, tulistades teda ühel korral kõhu piirkonda ja seejärel ründas ta Markot, tulistades teda kahel korral. Laskmise käigus tulistas Yakimenko ka endale kuuli vasakusse kätte. Kuul eemaldati temalt operatsiooniga Lätis, kuhu mees pärast tulistamist põgenes.

Lasud sooritas Yakimenko lühikese vahemaa pealt ehk kuni meetri kauguselt. Ta otseselt ei sihtinud, kuid suunas relva siiski kannatanute elutähtsate organite suunas. Seega oli Yakimenko tegevus suunatud prokuröri sõnul kannatanute tapmisele.

Yakimenkol puuduvad relvasoetamisluba ja relvaluba. Sündmuskohal oli tal aga kaasas ebaseaduslikult omandatud Makarovi püstol koos 13 padruniga. Lisaks oli tal veel kolm padrunit, mille ta laskude sooritamiseks ära kasutas.

Samuti leiti kahtlustatava kasutuses olevatest korteritest ja abiruumidest 7., 13. ja 19. juulil 2017 läbiotsimiste käigus ebaseaduslikult omandatud tulirelvade olulisi osi ja suures koguses laskemoona. Muu hulgas oli mehe valduses 25 tulirelva lukku või lukudetaili, kuulipilduja luku korpus, püstolkuulipilduja PPS luku eeskujul valmistatud lukk, sileraudse püssi lukustuskeha külgplaat, 54 Kalašnikovi automaadi või kuulipilduja osa, 13 Mosini vintpüssi detaili, kuus püstoli TT detaili, 20 Nagani revolvri detaili, 41 Makarovi püstoli detaili ja 53 Margolini püstoli detaili. Lisaks nimetatud relvaosadele leiti mehe elukohast veel sadu relvadetaile. Lisaks oli mehe elukohas ka 7652 laskekõlblikku padrunit ja padrunikomponenti ning 40 grammi suitsuta püssirohtu.

Mees tunnistab tulistamist, kuid eitab tapmissoovi

75-aastane Alexander Yakimenko rääkis 15. mail kohtuistungil, et läks mullu 2. juulil Liinivahe tänaval asuvasse mahajäetud majja vaatama, kas seal on midagi väärtuslikku, näiteks metalli või telliskive, mida õnnestuks maha müüa.

Kui turvamehed sündmuskohale saabusid, otsustas mees enda sõnul, et räägib nendega rahulikult. «Mis seal ikka, jäin vahele, las nad siis kutsuvad politsei. Kuid üks turvameestest hakkas minu peale karjuma, lubas mul kolba sisse lüüa, nii et ajud väljas. Tundsin reaalset ohtu ja kartsin tõepoolest, et nad kavatsevad minusuguse väikese niinimetatud bomži maha lüüa ja kuskile prügihunnikusse visata,» rääkis Yakimenko.

Mees taganes turvameeste eest ja kui need olid temani jõudnud, et tast kinni haarata, haaras ta selja tagant kiiresti püstoli, taskust salve, laadis selle kiiresti ja tulistas. «Ma ei tahtnud neid kindlasti tappa, tegin lasud allapoole. Mul läks nagu peas mingi klapp lahti. Ma ei tea, kas ma tahtsin tulistada maha või jalgadesse, tegin lasud allapoole. Arvasin ise, et tegin kaks lasku, pärast uurija ütles, et ma olin tulistanud neli korda,» sõnas Yakimenko.