Tallinna spordi- ja noorsooamet saab uue juhataja

«Aivo Normak lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna ning talle on omistatud baccalaureus scientiarumi kraad sporditeaduste erialal. Aivo Normakul on mitmekülgne ja pikaajaline töökogemus spordivaldkonnaga seotud asutustes. Ta on eesmärgile orienteeritud, võtab vastu läbimõeldud otsuseid, omab läbirääkimis- ja koostööoskust püstitatud eesmärkide saavutamisel,» öeldakse linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirjas. Normak asub tööle 4. jaanuaril 2019 ning tema brutopalk saab olema 3400 eurot kuus.