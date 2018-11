Koorti «Metskitse» ümbrus tehti korda

Väike haljasala, mida Jaan Koorti skulptuuri «Metskits» järgi kutsutakse Kitseaiaks, ning selle kõrval asuva hoone otsasein ja Toompea tugimüür said värske ilme. Ehitustöid tegid Bau Ehitus Grupp ja OÜ Kivisilla, teatas Kesklinna valitsus.

«Tulemusena näeb haljasala välja umbes samasugune, nagu oli pool sajandit tagasi. Tookord paigaldati samuti pingid ja rajati trepid, mis aga 1980. aastatel likvideeriti. Nüüd on need koos uudse valguslahendusega tagasi, et üks mõnus puhkevõimalus oleks vanalinnas lisaks,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.