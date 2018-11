Video: Nõmmel tegutseb lillevaras

Nõmme Maja juures on varas laupäeva hommikul ka videopildile jäänud. Kuna muuseumi lillekastide juures kaameraid ei ole, siis ei ole võimalik öelda, kas vargused on omavahel seotud.

Nõmme linnaosavanem Grete Šillis ütles, et kuigi rahaline kahju ei ole väga suur, tegi linnaosavalitsus politseile süüteoteate. «Taimede ning istutustööde maksumus on kokku ligi 150 eurot. Valvekaamera salvestusest on näha, et peenrast möödub jalgrattur ning mõned minutid hiljem tuleb sarnase välimusega inimene lilli varastama. Sarnase käekirjaga varastati suvel linnaosavalitsuse hoovist ka jalgratas, siis saadi varas kätte,» ütles Šillis.