Komisjon otsustas: süüdistatavate nimed jäävad kriminaalmenetluses avalikuks

Põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul viis komisjon eelnõudesse sisse omajagu muudatusi. «Komisjon otsustas, et haldusasjade numbrid jäävad avalikuks, kohtulahendites on ka edaspidi kirjas initsiaalid, mitte pseudonüümid, ning kriminaalmenetluses on süüdistatavate nimed tulevikuski avalikud. Andmekaitse seaduse ja selle rakendusseaduse pärast ajalehed Eestis ilmumata ei jää,» lausus Pomerants.