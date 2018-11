Bussis viibinud ligi 20 reisijat vigastada ei saanud. Politsei selgitas sündmuskohal, et Scania bussi juhtinud 61-aastane mees on kaine ja omab juhtimisõigust.

«Kõik juhtunu üksikasjad selgitame uurimise käigus, kuid on väga oluline, et me kõik end jalakäijana pimedas liikudes võimalikult nähtavaks teeksime. Vihmasadu teeb nähtavuse pimedal ajal veelgi kehvemaks ja autojuhtidel on väga keeruline märgata valgustamata jalakäijaid,» lisas Jõemets.