Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi professori Tanel Kerikmäe sõnul on rändelepe osutunud heaks materjaliks, et lõigata sisepoliitilist profiiti oodatava valijaskonna seas – nii ei ole see juhtunud mitte ainult Eestis, vaid ka mujal Euroopas, eriti ilmekalt Saksamaal, kus ultraparempoolsed on vastandunud teiste poliitiliste jõududega.

«Enamik ÜRO liikmetest kahtlemata rändeleppe allkirjastab,» on Kerikmäe veendunud. «Lepe ei ole õiguslikult siduv, ei sisalda nõuet vastuvõetavate isikute kvoodile ja viitab ka ise riigi suveräänsuse respekteerimisele. Hirmutamistaktika mõjub aga alati tõhusalt, kui teemasse ei olda süvenenud või ei teata tagapõhja.» Et teema selgeks saaks, on Kerikmäe sõnul tarvis pidada valitsejate, rahvaesindajate ning kaalukate arvamusliidrite debatti. «Nii Austria, Ungari, Poola, Bulgaaria, aga ka mitmed riigid mujalt (sh USA) on esinenud leppe vastaste argumentidega,» räägib Kerikmäe. «Viini esindajad on lausa väljendanud hirmu, et pagulus muutub ÜRO poolt toetatuna inimõiguseks! See kõik ei ole aga üllatav. Küsimus on pigem selles, kas Eesti kaldub Visegradi ja Balkani retoorikasse – seni pole sisulist kontseptsiooni Eestis asüülipoliitika suhtes ju veel tehtud. Et populistlikke loosungeid puhastada ja tekitada ühiskonnas arusaam, kas ja milleks seda lepet toetada, on tarvis pidada diskussiooni riigikogus.

«Toetus oleks mõistlik,“ leiab Kerikmäe, «sest lepe teeb selget vahet asüülitaotlemise ja ebaseadusliku immigratsiooni vahel. Tegelikult on asi ju lihtne: kui tegutseme vaid huvide pinnalt, siis pole otsused jätkusuutlikud. Kui huvid, olgu siis poliitilised vôi majanduslikud, baseeruvad väärtustel, mis valdavat enamust kônetavad, tehakse parim otsus.»

Hirmutada pole vaja

Eesti Pagulasabi juhatajale Eero Jaansonile on arusaamatuks jäänud, kuidas palju kirgi põhjustanud kaks aastat konsultatsiooniprotsessis olnud ÜRO kompakt nüüd sahtlinurgast üles leiti. «Lepe toetub olemasolevale rahvusvahelisele õigusele ja juba kehtivatele põhimõtetele,» ütleb ta. « Kõik sealsed teemad on juba olemas oleva õigusliku raamistikuga kaetud – seal ei ole mitte midagi uut või sensatsioonilist. Ei ole ka ühtegi punkti, mis oleks ohu allikas. Need riikidele pandud kohustused kehtivad meil juba niigi.»

Jaanson möönab, et igal rahvusvahelisel dokumendil on potentsiaal muutuda rahvusvahelise õiguse üleüldiselt tunnustatud osaks. «Samas, kokkulepe ütleb selgelt, et ta ei sekku riikide suveräänsesse õigusse rännet puudutavaid seadusi ise vormida,» märgib ta. «Riigipiiride avamise ja massimigratsiooniga hirmutamine ei ole asjakohane, sest rändeleppe eesmärk on korrastada, muuta rännet korrapärasemaks. Lähtekoht on see, et ebaseaduslikku rännet on liiga palju, ja mõte on selles, et muuta rännet ettearvatumaks.»