Lohusalu rannast leitud kokaiinipakkide omanik jäi tabamata

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro ütles TV3 «Seitsmestele uudistele», et politseinikud andsid endast maksimumi, kuid sellest hoolimata ei suudetud üheselt tuvastada, milliselt laevalt kokaiini sisaldavad pakid Lohusalu rannale jõudsid.

Kokku saadi kätte ligi 15 kilogrammi kokaiini, kusjuures ligi kolm kilo saadi hiljem kätte inimestelt, kes need rannast leidsid ja kaasa viisid. Politsei usub, et kõik randa jõudnud pakid said korrakaitsjad lõpuks oma valdusse.