Politsei otsib Tallinnas psühhiaatriahaiglast lahkunud 30-aastast meest

Politsei- ja Piirivalveamet teatas neljapäeva hommikul, et Heinrich lahkus raviasutusest kolmapäeva õhtul kella kaheksa ajal. Politseinikud on suhelnud tema lähedastega ja kontrollinud kohti, kuhu mees võis suunduda. Heinrichi on ka varem otsitud ja siis on ta ringi liikunud Stroomi ranna kandis. Ta võib liikumiseks kasutada ühistransporti ja pöidlaküüti ning võib liikuda ka Tallinnast kaugemale.