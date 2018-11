Üle noatera lapsendamisest pääsenud poisi lugu ajendas seadust muutma

«Igaljuhul on selline seaduselünk, nagu oli väikese Martini juhtumis, kus tädi, kes soovis Martinit oma peres kasvatama hakata ja seda teha ei saanud, lubamatu ja see muudatus oli hädavajalik,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

«Kui nemad lapsel puuduvad, nagu väikese Martini juhtumis, ei saa keegi lapse sugulastest või muudest lähedastest tema õiguste eest seista. Seadusemuudatusega on edaspidi võimalik taotleda eestkostet inimesele, kellel on lapsega piisav emotsionaalne side,» sõnas Reinsalu.

Ministri sõnul on lapse puhul keeruline selgeks teha, keda ta oma usaldusisikuks nimetada soovib. Seetõttu on lapse huvides mõistlikum, et ka inimene, kes pole talle veresugulane, saaks võimalusel taotleda eestkostet. «Seda näiteks olukorras, kus lapse on selle täiskasvanuga koos elanud või on see näiteks tema ristivanem,» märkis justiitsminister.