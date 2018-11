Mikser taunis ränderaamistiku kiskumist sisepoliitilisse võitlusse

«Ränderaamistik ei ole Eesti jaoks ei ühte- ega teistpidi eksistentsiaalse küsimusega,» tunnistas Mikser. «Aga tulevikus leiavad sellised inforünnakud aset kriitilistel hetkeldel, näiteks valimiste eel. Me ei saa välistada, et järgmine inforünnak ei tule sel hetkel, kui Eestile on määrav olukord. Ka siis vajab Eesti juhte, kes oleksid kindlad ja peaksid kinni liberaalstest väärtustest,» ütles sotsiaaldemokraadist välisminister.

Välisminister ütles, et teeb pärastlõunal algavale kabinetiistingile ettepaneku kiita heaks ränderaamistikuga ühinemine, kuid tunnistas, et ei ole enam selle hekskiitmise suhtes väga lootusrikas

Mikseri positsioonile avaldas toetust ka peaminister, Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes ütles, et tema hinnangul ei too ränderaamistik Eestile siduvaid kohustusi, aga samas on vaja sellist lahendus, mis aitab kaas korrapärasele rändele, kus on kaitstud inimeste õiguse ja mis on turvaline.