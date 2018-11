Fotod ja video: Gonsiori tänav avati lõpuks liiklusele

Kui enne kapitaalremonti oli Gonsiori tänaval kaks kesklinna sisenevat sõidurada ning üks rada Lasnamäe suunal, siis nüüd on kummaski suunas üks ühissõidukirada ning keskel muutsuunarada, mida mööda saab hommikul kesklinna ning alates keskpäevast Lasnamäe poole.

Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul autojuhid uue lahendusega eriti palju ei kaotanud. «Varem jagunesid kaks sõidurada kõigi sõidukite vahel. Täna saavad ühistransport, elektriajamiga sõidukid ja sõitjat vedavad taksod kasutada ühissõidukirada ja ülejäänud sõidukid muutsuunaliiklusega rada,» ütles Rüütelmaa.

Kui nüüd on tõesti nii, et sõiduk on sattunud muutsuunarajale selles suunas, kus ta ei tohiks parajasti olla, siis tuleb reastuda ühissõidukirajale, sõita esimese ristmikuni ja sooritada seal parempööre. «See kindlasti võib ühissõidukite liiklust mõjutada, aga ka täna tuleb paljudes kohtades teha parempöörded ühistranspordirajalt,» lausus liikluskorraldaja.

Selle vastu, et autojuhid ei hakkaks ühissõidukiradu kasutama tavaliste sõiduradadena, peaks Rüütelmaa sõnul mõjuma politsei järelevalve, aga ka sõidukijuhtide enesekontroll. «Tuleks mõelda selle peale, milleks ühissõidukirada on tehtud, ja kui teie olete autos üksi või kahekesi, siis bussis on teinekord kuni sada inimest. Nii et ärge tehke paljude inimeste liikumist ühistranspordiga ebamugavaks,» ütles Rüütelmaa.