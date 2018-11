Hiidlaste mure: kõik ärgitavad vaktsineerima, aga vaktsiin saarele ei jõua

«Nii palju, kui tahtsime, ei saanud,» kirjeldas Kärdla perearst Lia Prigoda Hiiu Lehele , kuidas möödunud kolmapäeval saadetud 60 doosi gripivaktsiini olid juba reede hommikuks otsas. «Kõik on otsas ja rohkem ei tulegi,» sõnas Prigoda.

Nimelt on Hiiumaal hetkel palju huvilisi, kes end vaktsineerida sooviks, kuid kõigile seda lihtsalt ei jätku.

«Kui kõik meedia­kanalid kutsusid ennast vaktsineerima, siis inimesed ju tulevad,» sõnas Prigoda. Ta lisas, et perearstidel on väga raske patsientidele öelda, kuidas vaktsiini ei ole.

Isegi, kui vaktsiin kätte saadakse, ei jõua see alati kohale õigeks ajaks. Näiteks 24. oktoobriks lubatud kogus jõudis Hiiumaale nädal hiljem.

Sarnane oli olukord ka Hiiumaal Käina perearsti juures – vaktsiin lõppes otsa ja uut ei tulnud tükk aega. Käina perearsti õde rääkis, et nemad koostasid nimekirja ja panid inimesed nii-öelda ootele. «Vahepeal pidime inimestele ära ka ütlema,» kinnitas anonüümseks jääda soovinud pereõde.

Emmaste perearst Kai Lauter ütles, et ka neil on vaktsiin juba tükk aega otsas ja uut tulemas pole. «Me ei osanud ette tellida, sest tänavu aasta oli vaktsiini soovijaid palju rohkem,» selgitas ta.

Perearstide seltsi juhatuse liikme Eero Merilinnu sõnul on viimaste aastate vaktsiinipuuduse põhjuseks planeerimine ja terviseamet võiks vaktsineerimise soovid perearstide käest kokku korjata, et selle alusel teha tellimus vaktsiinitootjatele.

Lia Prigoda leidis, et perearstidel on keeruline järgmise aasta vaktsineerijaid ette prognoosida, kuna inimesed mõtlevad ümber. «Vaktsiini peaks olema tellitud nii palju, et kõik soovijad saaksid,» oli Prigoda soovitus.