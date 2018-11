Maailmakoristuspäeval leitud surnukeha on tuvastatud

«Käesolevaks ajaks on DNA uuringu tulemusel tuvastatud, et surnud meheks on alates 2007. aastast teadmatuna kadunud olnud meesterahvas, kes kadumise hetkel oli 59-aastane. Kuriteole viitavaid tunnuseid ei avastatud,» ütles Ida-Harju jaoskonna ennetus-ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas.