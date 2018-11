Urmas Jaaganti analüüs: valitsus vajus ametlikult kliinilisse surma

Juba jaanuari lõpus ütles SDE esimees Jevgeni Ossinovski, et see valitsus enam sisulisi otsuseid ei tee ja riigiehitamine on pausil. Nüüd on selgunud, et valitsuse tervis on pausil olles veel halvenenud ja elule enam ei pöördu – ÜRO rändepakti osas valitsus konsensusele ei jõudnud ning leppega jääb Eestil liitumata.