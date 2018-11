Politsei «Kuuuurija» saates pedofiiliks nimetatud mehel sellist süüd ei leidnud

2016. aasta suvel alustas Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupp kriminaalmenetlust kontrollimaks väiteid selle kohta, et 1955. aastal sündinud mees võis toime panna seksuaaliseloomuga kuritegusid alaealiste suhtes. Väidetavalt on mees väärkohelnud 2015. ja 2016. aastal kolme noormeest vanuses 16 ja 17 eluaastat.

«Uurijad on neid väiteid kontrollinud. Menetluse käigus väidetavad ohvrid tuvastati ja kuulati üle. Kogutud tõendid ei kinnitanud aga neid väiteid,» kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel.

2017. aasta sügisel ilmus telesaates «Kuuuurija» reportaaž, kus saatejuht rääkis mitmest mehest, kes otsivad väidetavalt tutvusi alaealistest poistega. Teleloos räägiti ka mehest, kelle tegevust ja toimetamisi on õiguskaitseasutused vähemalt aasta jooksul kontrollinud.

Menetluse käigus selgitati välja, et kahtlustatav käis mullu augustis koos kolme sõbraga automatkal Lätis, Leedus ja Poolas. Sõidu eesmärk oli tähistada ühe noormehe peatset täisealiseks saamist. Reisi ajal toimus 17-aastase ja 24-aastase mehe vahel vabatahtlik seksuaalvahekord ülejäänud reisiseltsiliste nähes. Toimunud seksuaalvahekorda pildistasid ja filmisid nii vahekorras olnud noorem mees ise kui ka kahtlustatav.

«Neid pilte olemegi leidnud kahtlustatava telefonist ja arvutist. Kokku oli üheksa faili, millest osa kordus. Seadusest lähtuvalt on kahtlustatav kuriteo toime pannud – ta valmistas ja hoidis pilte, milledel on kujutatud alla 18-aastast isikut pornograafilises situatsioonis,» võttis kokku ringkonnaprokurör Lea Pähkel.

«Hinnates tõendeid kogumis, asun seisukohale, et arvestades asjaolusid, et kõik oli vabatahtlik, lisaks sai noormees mõne päeva pärast täisealiseks, leian, et isiku vastutusele võtmine kriminaalkorras ei ole antud juhul otstarbelik ning kriminaalmenetlust peab lõpetama oportuniteedi põhimõtetel,» ütles prokurör.