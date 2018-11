Nonnid käivad surnuaedades vargil

«Küünlad varastavad ära varesed, mitte inimesed,» ütles Meie Maale Valjala surnuaiavaht Heli Kuusk. Sulelised on nii nahaalsed, et virutavad ära isegi põlevad küünlad. Haaravad noka vahele ja lennuga metsa poole. Ta ütles, et kui ta poleks ise näinud, siis ega ikka ei uskuks küll.

Linnud on nii osavad, et kui klaasist küünalt ei jaksa nad minema viia, siis lükatakse see pikali ja nii kustutatakse see ära. «Oodatakse, millal rasv jahtub ja kohapeal hakatakse siis seda seest tühjaks nokkima,» kirjeldas kalmistuvaht värvikalt mustade nonnide tegutsemisviisi.