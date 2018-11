Esimese jalaväebrigaadi sõdurid vandusid Eesti riigile truudust

«Kamraadlus on see, mis eristab tavalist sõpruskonda sõjalisest üksusest. Kamraadlus on see, mis aitab raskel hetkel, see, mis sunnib edasi võidelda. Teie kõrval seisavad täna rivis nooremallohvitserikursuse õppurid, teie tulevased ülemad. See on nende austusavaldus teile, nende tulevastele kamraadidele,» märkis Kruusmann.