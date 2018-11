Jüri Ratas: kui on usalduskriis, on väga palju ohte üleval

Hoolimata ärevast ajast valitsuses, mille on põhjustanud üksmeele puudumine ÜRO globaalse ränderaamistiku küsimuses, oli saatkonnas kohal kuus ministrit. Peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar, rahandusminister Toomas Tõniste, kaitseminister Jüri Luik, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ja tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Rändeleppe vaidluste keskmes olevad Reinsalu ja Mikser lätlastele laulma ei tulnud, kuid Jüri Ratase sõnul ei ole ministrite puudumisel mingit pistmist valitsuskriisiga.

«Inimestel on pühapäeva hommikul oma elu ja see, et siin olid väga mitmed ministrid igast erakonnast, siis ma arvan, et Läti hümni laulu puhul tüliõuna ei maksa otsida,» ütles Ratas Postimehele.

Ta lisas, et tüliõuna ei maksa tegelikult üldse otsida. «Pigem tuleb otsida seda, mis annab meile jõudu, et koos edasi minna ja mis annab kindlust, et see valitsuskoalitsioon jätkab kuni korraliste valimisteni. Ma töötan selle nimel,» kinnitas ta.

Ratas usub, et eelarve, mis on järgmisel nädalal teisel lugemisel, annab palju positiivseid sõnumeid erinevatesse valdkondadesse nagu tervishoid, haridus, kaitse. «Ja ma usun, et kõik valitsuse partnerid tajuvad seda vastutust,» lisas ta.